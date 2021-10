Detecta Orfis presunto daño patrimonial en Salud de Veracruz por más de 6 mdp

En total, de acuerdo con el Informe Individual del 2020 presentado al Congreso del Estado, el ente fiscalizador emitió 6 recomendaciones, una por un probable desfalco de 2 millones 879 mil 94.40 pesos; otra por 2 millones 133 mil 188.28 pesos y la tercera por 185 mil 118.37 pesos

La cuarta observación fue por 155 mil 769.85 pesos; la quinta por 575 mil 766.24 pesos y la sexta observación por 157 mil 984 pesos.

En cuanto a las observaciones de carácter técnico, se detectaron irregularidades en la Ampliación y rehabilitación de un centro de salud en la localidad de Mixtlantlapak, municipio de Mixtla de Altamirano; así como en la terminación y ampliación de un centro de salud en la localidad de Rancho Alegre, Municipio de Alpatláhuac.

El ORFIS detectó anomalías en la revisión documental; en la ejecución de la obra y en la terminación, de ahí que las obra siguen sin operar como debería de acuerdo con la observación TP-069/2020/001 DAÑ.

"En el periodo de solventación, no se presenta evidencia suficiente e idónea que demuestre que la obra se encuentre brindando el servicio conforme a los objetivos del programa y la población objetivo de la fuente de financiamiento; toda vez que no se aseguraron los recursos para su operación (plantilla de personal, equipamiento y suministro de medicamentos) en apego a los Lineamientos de Operación de la fuente de financiamiento, por lo que no acredita el señalamiento; observando un presunto daño patrimonial de 2 millones 879 mil 094 pesos, incluido el I.V.A., que corresponde al monto neto pagado".

El ORFIS también emitió la Observación Número: TP-069/2020/002 DAÑ por la Construcción de un centro de salud en las localidades de Tancazahuela y Temoctla, en los municipios de Chiconamel y Chicontepec por 2 millones 133 mil 188.28 pesos, los cuales tampoco se encontraban operando al momento de la revisión física.

La empresa a cargo de la obra no cumplió con realizar revenimiento de concreto; aplanado fino en muros a plomo, incluyendo la obra exterior; rebatido en muros; cancelería y una banqueta de concreto, así como una malla de ciclón galvanizada y reja perimetral.

Respecto a la observación TP-069/2020/006 DAÑ se emitió por la terminación y ampliación de un centro de salud en las localidades de El Tulín y La Lima, Municipios de Soteapan y San Juan Evangelista. Sin embargo, la constructora no presentó la validación del proyecto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir que fue ejecutada de forma irregular, generando un presunto daño patrimonial de 185 mil 118.37 pesos.

La observación TP-069/2020/007 DAÑ se emitió por la terminación y ampliación de un Centro de Salud en las localidades de Piedra Labrada y Saladero, Municipios de Cerro Azul y Tamalín, las cuales estaban sin operar por falta de permisos y licencias, en específico la Validación por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Acta de Entrega-Recepción, con un presunto daño de 155 mil 769.85 pesos,

La observación TP-069/2020/008 DAÑ Obra Número se emitió por la Terminación y ampliación de un centro de salud en las localidades de Tecomate y el Humo, municipio de Tepetzintla. Se observaron en específico lo correspondiente a los trabajos eléctricos en media tensión, con un presunto daño patrimonial de 575 mil 766.24 pesos.

En la Observación Número TP-069/2020/011 DAÑ, para la sustitución de un centro de salud en la localidad de Astacinga y Mariano Escobedo, por pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un presunto daño patrimonial de 157 mil 984.57 pesos.