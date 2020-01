Detalla Mónica Robles contenido de la Reforma al Código Civil

La diputada Mónica Robles Barajas, principal impulsora de la reforma integral al Código Civil de Veracruz, explicó punto por punto los aspectos más importantes de la propuesta que busca garantizar la igualdad de género y los derechos en materia familiar.

Durante el Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación. Hacia un Código Civil más Incluyente, la legisladora aseguró que toda la ciudadanía veracruzana ha sido tomados en cuenta para el diseño de la iniciativa, "porque se privilegió el diálogo y la comunicación entre los grupos de sociedad organizada".

Al comenzar su intervención, la presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales recordó que el Código Civil data desde 1932 y que si bien, ha sido modificado en algunos conceptos, contiene artículos violatorios de derechos humanos que deben ser actualizados y armonizados con los últimos criterios en la materia, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Creemos que ha sido un esfuerzo legislativo muy importante, particularmente a raíz de la Reforma en Derechos Humanos del 2011, donde estamos obligados como Estado mexicano a contemplar en nuestras leyes los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte", argumentó la diputada local.

En este sentido, aseguró que el trabajo de un funcionario, pero sobre todo de un diputado debe ajustarse a los principios de igualdad, de no discriminación y laicidad, "no podemos legislar de acuerdo a lo que creemos o las experiencias que hayamos acumulado en nuestras vidas; debemos de legislar conforme a estos principios, eso no se nos puede olvidar".

Por ello, derivado de la reforma al Código Civil, manifestó que todos los asuntos de carácter civil se resolverán de conformidad a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y la Constitución Mexicana.

También, anunció que se busca derogar preceptos que se consideran discriminatorios para la mujer como el que se deban de abstener de contraer un nuevo matrimonio hasta pasados trescientos días después de la disolución del vínculo anterior, haciendo caso a la recomendación relativa por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres.

Otro de los puntos a destacar, es el reconocimiento que la legislación civil realizará al trabajo de las mujeres en la familia, estableciendo que los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para ambos cónyuges.

"De igual manera, estamos creando un capítulo relacionado específicamente al concubinato, una situación en la que se encuentran miles de parejas veracruzanas, otorgando ciertos derechos similares a los que se originan a partir de la figura del matrimonio", continuó su exposición.

En materia de divorcio incausado, detalló, la reforma señala que se podrá solicitar por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad. Esto se armoniza con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la necesidad de acreditar una causal para disolver el vínculo matrimonial.

"También, perfeccionamos el concepto de alimentos, incluyendo lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica (incluyendo gastos de embarazo y parto), educación (desde preescolar hasta licenciatura), recreación, transporte y otros; garantizando alimentos a todas aquellas personas que lo necesiten, ya sean niñas, niños, estudiantes, personas mayores y discapacitadas", explicó la diputada Mónica Robles Barajas.

Asimismo, la Reforma al Código Civil prevé una pensión compensatoria, lo que se entiende como el deber resarcitorio de un cónyuge hacia el otro, generalmente hacia las mujeres que se dedicaron al cuidado de la casa o los hijos y no pudieron desarrollarse en el ámbito profesional lo que las coloca en una situación de gran desequilibrio o desventaja, "el tiempo que dedicó al hogar debe ser reconocido y compensado".

En el ámbito de violencia de género y violencia familiar, agregó, se contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas para combatir y prevenir estas conductas. En el caso que la violencia se ejerza contra las mujeres, niñas, niños o adolescentes se emitirán las medidas urgentes de protección para las víctimas.

Del mismo modo, señaló que la legislación civil garantizará el interés superior de la niñez al establecer que se presumen hijas e hijos de los cónyuges los nacidos a partir de la celebración del matrimonio o dentro del concubinato, "buscamos proteger el derecho de los menores a ser reconocidos, a conocer quién es su padre".

Posteriormente, la diputada aclaró que el Código Civil posibilitará a las hijas e hijos del matrimonio a llevar los apellidos en el orden que los padres lo deseen, lo que pone en un plano de igualdad los derechos entre la madre y el padre, eliminando la supuesta superioridad del hombre frente a la mujer.

Por último, la diputada explicó el nuevo concepto de matrimonio como "la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y constituir una familia como forma de relación social y personal".

"El matrimonio es un derecho que no se le puede negar a nadie, es una decisión personal", sentenció Mónica Robles Barajas.