destaca_perote_por_maltrato_animal,_deploran_activistas_de_veracruz

Ante ello, hizo un llamado a la población para fortalecer la cultura de la denuncia.

"Hubo una denuncia que no pudo prosperar por falta de evidencia, de un caso en Perote, de un pseudo profesor en una carrera técnica de enfermería, y utilizaron un perro sin hogar para abrirlo y sacarle las vísceras, etcétera, es decir, se mató al perro para usarlo en una clase. Al darse cuenta de que se estaba investigando el caso, se deshicieron de toda la evidencia, que eran los frascos con los órganos del perro, no quedaron restos del animal. Es una situación muy difícil, fue algo muy difícil porque los testigos se echaron para atrás y ya no quisieron testificar", lamentó.

De ahí que llamó a la población a no ser indiferente, a ser valiente y no permitir que se cometa maltrato en contra de los animales, que son seres vivos que sienten, y ello está demostrado científicamente.

Pero además, en Perote, en las calles, es visiblemente notorio el maltrato que padecen animales, sobre todo perros, muchos de ellos enfermos, con tumores evidentes, que necesitan ayuda, por lo que es preciso que la población de ese municipio sea más consciente de ello, se agrupe y ayude a los animalitos, además de que debe fortalecerse la cultura de denuncia, ya que muchos de los rescates tienen que ser realizados por rescatistas de Xalapa.

Por ahora, de acuerdo con lo informado por las autoridades y en el entendido de que es contra la ley la electrocución de perros y otros animales, en Perote se ha dejado de ultimar a los animalitos recogidos de la calle y llevados a lo que era la perrera, esto a raíz de denuncias y rescates de animales en la llamada perrera, comentó Araceli Jiménez.

"Tengo entendido que ya no funciona como perrera y ya hay más tratamiento de salud, como campañas de esterilización, pero vamos a estar pendientes y la población, por favor, también debe estar pendiente".

La directora del albergue Maussi, Rescate Animal, recordó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, que cuando las personas sepan de algún caso de maltrato animal, pueden reportarlo al Centro de Salud Animal o a la Fiscalía. Ante ello, hizo un llamado para que quien atestigüe o sepa de algún caso de maltrato animal, procure reunir evidencias, como fotografías, video o, en caso de la muerte del animalito, el cuerpo, para que el proceso legal sea más ágil.

Y es que refirió un caso en Perote, cuya denuncia no tuvo frutos debido a que faltó evidencia.

"Yo le pido a la gente que de verdad denuncien, que no se desanimen. Es muy importante que la gente siga denunciando, que la Fiscalía atienda estos casos, esto es muy importante para combatir el maltrato animal. Hay casos que no necesariamente tienen que ir a la Fiscalía, ya que algunos le corresponden a Salud Animal en el caso de Xalapa, por ejemplo; en el caso de municipios que no tienen centros de salud animal, deben dirigirse al departamento de salud o de medio ambiente y a las Fiscalías regionales. Es necesario que la gente denuncie para que las autoridades atiendan estos casos y se vaya creando cultura contra el maltrato animal. Si alguien tiene un caso de maltrato animal, puede llamar a la Fiscalía y ahí le asesoran si la denuncia se hace ahí, por el tipo de caso, o en Salud Animal del municipio", destacó Araceli Jiménez.