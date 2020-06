Destaca la Federación labor de nueva fiscal general del Estado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, destacaron la labor de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para que en Veracruz el delito de secuestro vaya a la baja considerablemente.

El día de ayer el Ejecutivo federal dijo que con el anterior procurador, en alusión al ex fiscal Jorge Winckler Ortiz —hoy prófugo de la justicia—, no se ejercían las órdenes de aprehensión y que ahora no solo se aplican, sino que se detienen a líderes de bandas.

Al hacer uso de la voz, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que derivado del trabajo que se ha realizado en los últimos dos años —ya con Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado— ha permitido que el secuestro vaya a la baja.

"Desde el 2015 fue subiendo el secuestro, aquí en el 2018 aumenta. Y el trabajo que se ha estado realizando en 2019 y 2020 ha hecho que el secuestro vaya a la baja, es una reducción importante de este delito que tanto afecta a la sociedad", expuso.

Luis Cresencio Sandoval añadió que la federación coadyuva con el gobierno del estado para traer la paz y tranquilidad a Veracruz, con el despliegue de 7 mil 822 elementos: con 2 mil 743 de la la Sedena, mil 619 de Marina-Armada de México y 3 mil 460 de la Guardia Nacional.