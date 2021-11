Destaca Cuitláhuac compromiso con Veracruz de diputados locales salientes

Al respecto, refirió que la legislatura saliente cumplió con compromisos con la población.

"La legislatura que va a entrar tiene la vara alta -para medirse en trabajo-. Viene la reforma eléctrica y ahí se va a ver si son productivos".

La legislatura estatal tendría que apoyar a sus homólogos federales para que la reforma eléctrica pase, consideró.

Las y los nuevos legisladores deberán seguir apoyando la transformación del país y del estado de Veracruz.

Recordó que la saliente legislatura en general cumplió con echar abajo la Reforma Educativa; en apoyar al Congreso de la Unión con elevar a rango constitucional la pensión universal de adultos mayores, ya que se requiere aprobación local; apoyar la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo; además de que las y los legisladores, si bien no se redujeron sus salarios, tampoco lo aumentaron; tampoco se vieron envueltos en escándalos de viajar por el mundo mientras estaban en funciones públicas, destacó.

El mandatario hizo un exhorto para que "juntas y juntos, los tres poderes sigamos contribuyendo al desarrollo del estado, a que desde lo político podamos atender con políticas públicas acertadas las demandas del estado y para ello nosotros hemos seguido una línea trazada desde el Poder Ejecutivo, que es la honestidad, la austeridad y no traicionar al pueblo".

Asimismo, el gobernador llamó a los integrantes de la LXVI Legislatura para que "actúen en favor del pueblo, y si no lo van a hacer, mejor que no toquen las leyes ni los reglamentos ni la Constitución. Si va a ser para traicionar el pueblo, mejor que no la toquen -la Constitución- y que así la dejen como estamos".

El mandatario consideró que es engañoso hablar del trabajo de un legislador por el número de iniciativas o leyes reformadas, pues se trata de trabajar y reformar en favor de la población.