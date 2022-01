Despunte de contagios de COVID-19 acerca a Veracruz al Semáforo Amarillo

El gobernador de Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez , afirmó que el número de contagios es "altísimo" lo que podría orillar a que el estado regrese a semáforo epidemiológico amarillo ; sin embargo, señaló que no habrá suspensión de actividades económicas.

En conferencia de prensa confirmó que los contagios de Covid-19 están creciendo mucho, lo mismo que las hospitalizaciones, aunque no en la misma proporción.

"Las defunciones son todavía presentes, tenemos defunciones, hay días que no, pero tenemos que reiterar que hay que seguirnos cuidando, que estamos en la etapa invernal donde crecen las enfermedades bronco respiratorias no solo el Covid ahora sino las que ya teníamos y por lo tanto es muy conveniente seguir con el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel y seguir atentos".

Así, el mandatario no descartó que la entidad pase en los próximos días al color amarillo dentro del semáforo epidemiológico, pero negó que se vaya a suspender alguna actividad económica por el momento pues esto sucede hasta que se está en rojo "y esperamos no llegar hasta allá".

"No vamos a suspender ninguna actividad, el semáforo epidemiológico dice que cuando estamos verde no, y probablemente pudiéramos entrar en amarillo por el nivel de contagios más no por las hospitalizaciones y defunciones, pero el nivel de contagios es tan alto que nos va a orillar a entrar en amarillo, pero ya sabemos cómo cuidarnos en verde, amarillo, naranja y en rojo".

Detalló que la ocupación hospitalaria federal en Veracruz, es del 37 por ciento; mientras que en las instituciones de salud que atienden Covid en Veracruz, es del 10 por cierto.

"Tenemos capacidad suficiente para seguir atendiendo las hospitalizaciones y lo que he afirmado aquí, es que a pesar de que están altísimos los contagios, gracias a la vacunación y la conciencia que han tomado los ciudadanos, estos contagios no se han reflejado en la ocupación hospitalaria".

Sin embargo, explicó que esto ya no hace que la gente se confíe, la gente sabe que la vacunación ahorita está funcionando y acuden a la inmunización.

Además, sobre la decisión de municipio como Orizaba de multar a quien no use el cubrebocas en espacios públicos, recordó que hay un decreto con el que los municipios que tienen el "tacto" de lo que ocurre, pueden tomar las medidas necesarias para manear las situaciones en sus localidades.

"Es un buen signo el que estén atentos, estén dando seguimiento y estén tomando medidas, lo que yo sé es que la multa no se aplica de manera directa, no es inmediata, si no hay una advertencia, incluso crearon esto como amonestación lo cual es bueno porque están en esa actitud de advertir al ciudadano que hay tomar algunas medidas sanitarias".