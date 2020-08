Despliega Tránsito 160 elementos para reducir movilidad en Veracruz

Un total 160 elementos de la dirección de Tránsito fueron desplegados para atender los cortes viales en los centros históricos de 27 municipios y así limitar la movilidad.

De acuerdo con el director General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, José Antonio Campos Valencia, con ello buscan ayudar en la mitigación de contagios por coronavirus en la entidad según el decreto emitido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Por ello expuso que mantienen una coordinación con los responsables a nivel municipal y los correspondientes al Estado y Federación.

Remarcó que las medidas son con el fin de controlar los contagios de COVID-19 para así resguardar la salud de los veracruzanos.

Sin embargo apuntó que no en todos los municipios trabajan de forma coordinada, ya que "Veracruz está municipalizado, ahí no está la Dirección General de Tránsito, ahí entran otras instancias de gobierno pero ahí en la parte de tránsito no estamos nosotros".

Precisó hay unos más como Boca del Río que también está municipalizada el área por lo que no intervienen.

El funcionario estatal recordó que el decreto marca que solamente este día y mañana domingo habrá cortes viales, no obstante refirió que hay ayuntamientos que no finalizan los cortes como Poza Rica y Coatzacoalcos.

"A pesar de que no estaba el decreto ellos continúan trabajando de manera coordinada con todas las instancias para continuar esta restricción de movilidad", dijo.