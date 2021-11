despliega_gobierno_de_veracruz_operativo_de_seguridad_por_el_buen_fin

El operativo se realizará del 10 al 16 de noviembre.

Participarán, entre otros, tres mil 572 elementos, así como 16 binomios caninos. Se cuidarán más de 370 plazas comerciales.

Asimismo, participarán 393 patrullas, 119 motocicletas, detalló el secretario Gutiérrez Maldonado.

"Es bueno decirle a los comerciantes que no se arriesguen, que usen el plan de acompañamiento, no saquen dinero sin avisarnos, no lleven dinero a los bancos sin avisarnos, podemos acompañarlos", apuntó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por su parte, al referirse al plan comercial de las empresas para impulsar la economía, el gobernador García Jiménez destacó: "estamos colaborando con ellas en el tema de seguridad, vamos a realizar un operativo de seguridad. Sabemos que ante las ofertas que hacen los comercios, hay muchas personas que asisten a las plazas comerciales, a las empresas, para adquirir, comprar cosas, y es importante que se sientan seguras".