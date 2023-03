SPP despide a 3 policías; cometieron corrupción en Tierra Blanca y Cuitláhuac

El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que 3 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron retirados del servicio debido a que, a través de redes sociales, se expuso que presuntamente perpetraron actos de corrupción.

El mandatario confirmó que los casos se denunciaron a través de redes sociales, con la difusión de videos en los cuales se observa a elementos presuntamente extorsionando a jóvenes en Martínez de la Torre y sustrayendo cosas en el municipio de Cuitláhuac, esto mientras se encuentran en operativos.

"No vamos a permitir que eso suceda y manche los trabajos de seguridad que estamos haciendo no solamente en esa región, en todas", subrayó García Jiménez.

EN CUITLÁHUAC NO SE MANIFIESTAN POBLADORES

En la conferencia de prensa de este lunes, García Jiménez aseguró que en el municipio de Cuitláhuac un grupo de ciudadanos "afectado" por los operativos que se implementan en la zona abarcando hasta Omealca, está movilizándose para desacreditar a los elementos.

Cabe señalar que este fin de semana se registraron movilizaciones de decenas de personas, quienes tomaron el Palacio Municipal acusando abusos por parte de los policías.

Pese a justificar que se trata de ciudadanos que están inconformes por los operativos, García Jiménez reconoció que se han difundido las grabaciones que muestran la presunta corrupción de policías desplegados en la zona.

"Por ahí andan grillando (...), pero, además, yo lo he dicho a las corporaciones y se lo dije al secretario de Seguridad Pública porque estábamos juntos cuando estábamos tratando el tema, le di instrucciones de que no se debe de permitir ningún tipo de corrupción entre los elementos de SSP; nosotros tenemos autoridad porque no somos corruptos", indicó.

Agregó que la Dirección de Asuntos Internos inició una investigación sobre "un hecho indebido de un elemento", detectando que fueron 2 los efectivos los que participaron, procediendo a la sanción correspondiente.

CORRUPCIÓN EN MARTÍNEZ DE LA TORRE





Además, con relación al video que circula en redes sociales donde un elemento de Policía Estatal presuntamente extorsiona a dos jóvenes en Martínez de la Torre, dijo que la Secretaría también retiró a su policía del servicio de manera inmediata.

La propia dependencia informó que la Dirección General de Asuntos Internos realiza los procedimientos correspondientes para determinar su situación conforme a ley y evitar de manera contundente estas malas prácticas.

"No se va a permitir ningún tipo de corrupción entre los elementos de SSP (...), la corrupción se barre de arriba hacia abajo", sostuvo el gobernador en su conferencia.