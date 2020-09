Desmienten ataque a agentes de la FGR en sur de Veracruz

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez negó que dos elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Sayula de Alemán, hayan sido atacados tras señalar que "algún medio falsamente lo difundió".

A través de sus redes sociales señaló que, en la mesa de coordinación para la construcción de la paz, la delegación de la FGR desmintió que fueran agredidos.

"En la sesión de hoy, la delegación de la FGR en Veracruz negó que dos de sus elementos hayan sido atacados como algún medio falsamente lo difundió", dijo.

García Jiménez dijo además que, aunque la incidencia delictiva ha disminuido en la entidad, esto no quiere decir que los delitos ya no ocurran, aunque destacó que, a diferencia de otros gobiernos, ahora ya no se pacta con grupos delincuenciales.

"Esto no quiere decir que no sucedan, si no que ahora ya hay una gran diferencia, antes se pactaba con los grupos delincuenciales; ahora eso se acabó y vamos por todo aquel que atente contra la tranquilidad de las personas", dijo.

El mandatario estatal detalló que, durante este fin de semana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó 28 detenidos y 25 vehículos recuperados y que la Fiscalía General de Veracruz cumplimentó 22 mandamientos judiciales entre ellos la mayoría con relación a homicidios, secuestro y por feminicidio.