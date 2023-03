Desechan queja contra Manuel Huerta por actos adelantados

La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) desechó la denuncia en contra de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de los programas para el Desarrollo en Veracruz, por promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos y por actos anticipados de precampaña y campaña.

La queja en contra fue presentada por Mariana Téllez Ramírez, quien denunció 19 ligas electrónicas en las que según ella, Manuel Huerta y 6 Servidores de La Nación, incurrieron en promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, las publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho de la libertad de expresión y de prensa.

Así, el organismo determinó improcedente imponer medidas cautelares al funcionario federal y a los Servidores de la Nación.

En el análisis de las ligas electrónicas, la Comisión de Quejas y denuncias del OPLE advirtió que una de ellas, se trata de un perfil de la red social Facebook, sin que direccione a un contenido específico.

De esta forma no es posible advertir alguna publicación en particular denunciada, pues con esa liga sólo se trata de acreditar el perfil del denunciado, máxime que la quejosa no especifica qué pretende controvertir en dicha publicación.

Asimismo, tres ligas no se encuentran disponibles y otras publicaciones corresponden a coberturas noticiosas en las que Huerta alude que buscará la candidatura a la gubernatura de Veracruz, pero fueron emitidas en el marco del derecho a la libertad de expresión.