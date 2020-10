Desde Xalapa, piden ayuda para la operación de Leonardo

Karen Hernández Alonso, madre del pequeño Leonardo Daniel Cabrera Hernández de cinco años de edad, está pidiendo ayuda económica para su hijo quien padece criptorquidia bilateral y encefalitis viral.

"Se le subió un virus al cerebro. Él nació con una criptorquidia bilateral, lo que significa que no tiene sus testículos, que él nació sin testículos. A raíz del virus él sufrió de convulsiones, estuvo 23 días en terapia intensiva y el resto en recuperación", dijo.

Su familia está buscando la solidaridad de la población para la cirugía que requiere el menor a fin de bajar los testículos por la vía laparoscópica, lo que tiene un costo aproximado de 40 mil pesos.

Recordó que aunque su menor estaba siendo tratado en el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", ahora, ante la desatención que sufrió, lo están tratando en un hospital privado donde los costos se elevaron.

"Me dijeron que él debió ser intervenido a los 15 días de nacido porque los testículos no se le palpan, no se los encuentran con ultrasonido y el cirujano del CAE lo sabía y aun así a los tres años lo intervino, me dijo que lo iba a operar vía laparoscópica pero después me dijo que lo abriría y no los encontró. Sus testículos ya deben estar atrofiados y se pueden volver un tumor que pueda convertirse en cáncer".

Ahora, su madre vende postres, gelatinas y productos por catálogo para poder solventar los medicamentos que en algunos casos requieren ser comprados cada mes, lo que les es casi imposible.

"Compro la fórmula, aparte las vitaminas, pañales, toallitas húmedas, jeringas, necesita ser llevado con una fisioterapeuta pero no puedo yo solventar una particular, entonces le estoy haciendo algunos ejercicios para que logre caminar o pararse erguido porque otra de las secuelas que dejó el virus es que perdió fuerza en su músculo y es por eso que dobla sus rodillas y se encorva al caminar por tanto tiempo acostado", agregó.

Quien desee ayudar con alguna donación puede comunicarse al teléfono celular 2281219618.