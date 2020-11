Desconocimiento en Veracruz sobre alcances de Ley Olimpia

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo González, consideró que existe todavía gran desconocimiento institucional sobre lo que implica la llama Ley Olimpia en Veracruz, por lo que se hace necesario además homologarla totalmente con el código penal.

"Hace unos meses se aprobó la Ley Olimpia, el tema es que hace falta todavía mayor conocimiento de lo que implica esa ley, tanto para las personas como de la sociedad civil, tanto como de las autoridades que tienen a su cargo la atención de estos casos", dijo.

Además expuso que se debe homologar muy bien con el Código Penal, dado que muchas veces las chicas llegan a las áreas donde las tienen que atender, en este caso las fiscalías, y las regresan con el argumento de que no trabajan esos temas "o que no hay mucho que hacer".

En ese sentido refirió que en la entidad hace falta "apretar" un poquito porque todavía existe mucho desconocimiento institucional sobre lo que se tiene qué hacer y cómo se debe actuar en esos casos.

En Veracruz, desde mayo de 2019, se aprobó de manera unánime la Ley Olimpia, misma que tipifica como delito el divulgar, compartir, distribuir o publicar, audios, imágenes o videos de carácter erótico o sexual de una persona sin su consentimiento.

La reforma el artículo 190 del Código Penal, que establece que se sancionará de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil a dos mil veces diario vigente de la unidad de medida y actualización al momento de que se cometa el delito.

La reforma es parte del proyecto de reformas que a nivel nacional fue conocido como Ley Olimpia, ya que fue creado por primera vez en México por la activista Olimpia Coral Melo Cruz, una joven que vivió en 2014 la difusión de un video sexual sin su consentimiento, originaria de Huauchinango Puebla.

Asimismo, Yadira Hidalgo alertó que no solo en Xalapa sino a nivel nacional que subieron en un 69 por ciento los casos de violencia digital.

"Es decir ya que no se puede acosar a las mujeres en la calle porque ahorita no salimos se hace a través de los medios al alcance y uno de ellos es el digital, y en ese sentido hemos visto un incremento del 69 por ciento en casos de acoso cibernético, publicación de cosas que tienen que ver con la intimidad de las mujeres y es algo que se ha agravado en esta pandemia", dijo.

Recientemente circularon por Twitter a través de la cuenta "Packs Veracruz" numerosas fotografías de mujeres en ropa interior dentro de los probadores de una tienda ubicada en una plaza de Boca del Río, mismas que al parecer habrían sido tomadas por personal de la tienda. Tras haber sido condenado por grupos de feministas, la cuenta desapareció.

Al respecto la directora del Instituto Municipal de las Mujeres dijo que en esos casos se debe levantar una denuncia, y dijo extrañarse de que en el pronunciamiento del colectivo Colmena Verde no se diera el nombre de la tienda.

"Yo lo tuve que preguntar porque no lo decía, yo entiendo que a veces los datos, sobre todo cuando se trata de personas físicas, en los datos en redes son muy delicados, pero en el caso de personas morales como puede ser una tienda no le veo mayor problema. Pero creo que todavía nos hace falta entender y hacer un análisis profundo de qué cosas de verdad benéficas para las mujeres podemos tener utilizando bien la ley contra la violencia digital y viendo si ésta realmente se homologa bien con el código penal, porque si no una ley sin homologar es una ley sin dientes", añadió.