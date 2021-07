Desconocen si cierre de juzgados afectaría en zonas indígenas de Veracruz

En ese sentido reconoció que desconocen qué alcance podría traer esta determinación en el acceso a la justicia, principalmente hacia las mujeres pertenecientes a estas etnias.

"Estaremos pidiendo una reunión, alguna audiencia con la presidenta para ver de qué manera podemos apoyar, con intérpretes, traductores; de qué manera nos podemos sumar para no violentar los derechos de los pueblos indígenas".

Recalcó que al momento no se sabe en qué consistirá la reestructura en los juzgados restantes y si eso vulneraría los derechos de los pueblos originarios en el estado; "no sabeos de qué manera van a reestructurar la función de los juzgados, entiendo que apenas lo están reprogramando. No te podría decir si están violentando los derechos de los pueblos indígenas".

Tianguis Cultural

Con el fin de promover a los pueblos originarios de Veracruz, los días 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el "Tianguis Turístico Cultural Veracruz 2021" en las instalaciones del INPI, en la esquina de Xalapeños Ilustres y Landero y Coss en la capital del estado.

En el evento participarán más de 24 expositores, buscando que los artesanos vendan sus productos a un precio justo, además de buscar que se reconozca el verdadero valor de su trabajo.