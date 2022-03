Descartan uso de recursos públicos para promover revocación en Veracruz

Al interior del Gobierno del Estado no se está investigando el supuesto uso de recursos públicos para promocionar la consulta por la Revocación de Mandato en Veracruz .

"La facultad está en la Ley (...), sin embargo, lo que yo he visto ahorita o que se me ha presentado no hay incumplimiento", afirmó.

La servidora pública dijo que ya está blindado el uso de los recursos públicos, pues se han emitido circulares exponiendo la normatividad aplicable.

Indicó que dichas circulares poseen la información que les brinda el propio gobierno federal en el sentido de que "se cuide lo que se dice, lo que se hace, qué sí decir o qué no".

"Esa es la parte preventiva que hace la Contraloría y todos los secretarios estamos en obligación de hacerlo y lo hemos hecho", dijo.

Reiteró que la facultad para iniciar investigaciones de oficio respecto a la violación a la veda electoral está en la propia ley, pero afirmó que no hay elementos hasta ahora que hagan suponer que hay en Veracruz alguna vulneración a esta norma.

En otro tema, mencionó que las sanciones por acoso sexual en la administración estatal han llegado a menos de cinco personas, que han sido removidas de sus cargos.

Sostuvo que al menos poseen 40 investigaciones avanzadas por casos de este tipo y hay 80 quejas y solicitudes de intervención.

"Esta cifra, aunque parecieran muchas, tenemos que compararla con el número de servidores públicos que tenemos y eso sumarlo a que nunca se había llevado una estadística y las mujeres no teníamos las instancias que nos pudieran respaldar en algún tipo de acoso u hostigamiento", acotó.

La Contralora indicó que no hay secretarios de despacho investigados por este asunto, incluso ni siquiera Roberto Ramos Alor, titular de la Secretaría de Salud, quien fue acusado por la diputada local priista Anilú Ingram Vallines de violencia de género.

"En ese caso concreto no hay nada", dijo.