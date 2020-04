Descartan multar a xalapeños por no usar cubrebocas

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, rechazó que se vayan a aplicar multas para quienes no usen el cubrebocas luego de que en sesión de cabildo se dijera que es obligatorio ante la entrada de la Fase 3 de la pandemia por COVID-19.

"No estamos cobrando multas. Es una cuestión de salud pública, el exhorto que está haciendo el sector Salud es que si todos nos cuidamos logramos que el contagio no prolifere. Se le está pidiendo encarecidamente a la población que use el cubrebocas, que guarde la debida distancia y que procure quedarse en su casa", dijo.

Sobre el llamado a los conductores del transporte público expuso que es posible que el exhorto de usar subrebocas y gel antibacterial se convierta en exigencia, ya que dijo son sitios en donde puede haber una mayor posibilidad de contagio ante el número de población que hace uso del servicio.

"A los operadores de transporte público se les va a proporcionar, a todos ellos; quienes están en una actividad que puede ser fuente de contagio estamos pidiendo que usen el cubrebocas por el bien de ellos y sus clientes. Ahí sí probablemente tomemos medidas un poco más vigorosa para exigirles".

Asimismo reconoció que aunque harán entrega de despensas no será posible atender al total de quienes lo necesiten.

Lo anterior al ser cuestionado sobre las banderas rojas que la población empezó a colocar en sus casas como lo sugirió en la pasada sesión de cabildo para recibir alimentos hasta sus hogares y evitar aglomeraciones.