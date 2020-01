Descartan contratación de ´recomendados´ en Sedesol a pesar de peticiones

Guillermo Fernández Sánchez aseguró que están "siendo cuidadosos" en el tema, pero si se puede comprobar este tipo de corrupción pidió que se le presente la información para proceder





El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Guillermo Fernández Sánchez, reconoció que diputados de todos los partidos, así como algunas organizaciones han solicitado la colocación de recomendados en la dependencia.

No obstante, al ser cuestionado sobre la colocación de familiares de funcionarios y legisladores en puestos de la Secretaría, aseguró que "están siendo cuidadosos" en este tema, pero si se puede comprobar este tipo de corrupción pidió que se le presente la información para proceder.

"Había grupos, en años anteriores había líderes que metían y hacían lo que querían, había acuerdos internos políticos y organizaciones, ahora nosotros no lo estamos permitiendo", dijo.

Al cuestionarle si en esos acuerdos se involucraban diputados locales y federales respondió: "hablo de todos; yo he tenido el cuidado de no permitir que eso se dé, hablo en general, realmente no es una buena acción eso (dar trabajo a recomendados)".

Refirió que acepta las peticiones de todas las personas, pues todos tienen derecho a hacer propuestas, pero eso no significa que se les vaya a beneficiar.

"Acepto las peticiones de todos, todo mundo tiene derecho a hacer propuestas como cualquier ciudadano más pero ya estará en nosotros cómo poder manejarlo y las repercusiones que podamos tener en cada caso, hay personas que son muy trabajadoras y cumplen los perfiles y no tienen ninguna relación con lo que se refiere.

"Nosotros hemos tenido mucho cuidado en eso porque, efectivamente, no nada más diputados, sino que todo mundo quiere meter mano a los listados del personal que va entrando, hemos tenido mucho cuidado y lo seguiremos haciéndolo, no tenemos el dato, si alguien lo tiene que nos lo pase y lo revisamos, hablar al aire no es la mejor manera de hacerlo", expresó.

Refirió que se seguirán enfocando en aplicar los recursos y hacerlo conforme a lo establecido, por lo que no permitirá que en el padrón de trabajadores se incluya a personas por recomendación.

En otro tema, añadió que en febrero comenzará "una contratación masiva" de mil "jóvenes sembradores" que darán continuidad a la integración del padrón de beneficiarios de los programas sociales.

Recordó que se trata de Empleos Temporales Administrativos aprobados por el Congreso del Estado y negó que se trate de una acción electoral, puesto que es una cifra similar a los trabajadores que se emplearon en 2019.