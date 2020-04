Descartan aplicar ´ley seca´ en Xalapa por contingencia

En Xalapa según el director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos, se descarta la aplicación de la llamada Ley Seca por la contingencia sanitaria.

"Aún no hay decretos, estamos nosotros basados en los lineamientos de la Federación, todavía no hay ley seca, están los planes de contingencia, la última gaceta mostraba qué negocios no debían abrir y estamos buscando que se cumpla la sana distancia", dijo.

En entrevista sostuvo que están buscando que la gente que está saliendo a las calles haga conciencia de la necesidad de salir solo para lo indispensable como el abasto de sus víveres.

"Por eso estamos implementando estas estrategias, que te lo lleven a casa y quédate en casa", dijo.

Agregó que hasta ahora no se estipulan multas para los comercios con productos no esenciales que no cierren, y solo se les está invitando a cumplir con ello.

"Este es un tema de consciencia social, de consciencia ciudadana, que evitemos la propagación, que seamos conscientes de que tenemos que quedarnos en casa", añadió.

En ese tenor dijo desconocer cuántos negocios han cerrado ya pues en un primer momento se dijo que serían antros y bares y ahora son gimnasios y otros donde había grandes concentraciones de gente, aunque hay otros que están cerrando por iniciativa propia.