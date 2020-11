Alcaldes priistas descartan amenazas, pero afirman hay ´hostigamiento´ financiero

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez, afirmó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna denuncia sobre alguna amenaza de parte del Gobierno de Veracruz hacia los alcaldes de la fuerza política a la que pertenece.

Durante una conferencia de prensa en Xalapa, Ramírez aseguró que, a pesar de los pronunciamientos de algunos dirigentes municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el caso del PRI no existe ninguna queja similar, aunque resaltó que sí hay un supuesto ´hostigamiento´ en áreas financieras y de operación política.

Esto debido a que el gobierno estatal no deposita las participaciones federales completas. No obstante, reafirmó que no existe, dentro del PRI, algún tema vinculado a la inseguridad, y destacó que dichas prácticas son inútiles pues forman parte de un pasado al que la sociedad no desea retornar, además de que son poco efectivas.

Por otra parte, el dirigente estatal aseveró que en Veracruz tenemos un ´mini gobierno´ que le ha quedado a deber resultados a los veracruzanos. Además, comentó que la actual administración se ha quedado pequeña frente a los grandes retos que enfrenta el estado en esta época pandémica.

Al ser cuestionado sobre el segundo informe del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Marlon Ramírez sostuvo que Veracruz decreció económicamente y reiteró que la rendición de cuentas fue un ´mini informe´, con obras ´chiquitas´ de un gobierno ´chiquito´.

Resultados del #MiniGobierno de #Veracruz:



Más de 49 mil Desempleados formales.

2do. Lugar en Secuestros.

2do. Lugar en Feminicidios.

2do. Lugar en Extorsiones.

2do. Lugar en Daño Patrimonial.

6to. Lugar en Enfermos de #COVID19.

3er. Lugar en Fallecidos por #COVID19. pic.twitter.com/88P2rQyvSq — Marlon Ramírez Marín (@Marlon_RamirezM) November 17, 2020