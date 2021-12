Descarta Cisneros focos rojos durante transición de gobiernos municipales en Veracruz

El secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, afirmó que no existen focos rojos en la entidad veracruzana, a unos días de que se lleve a cabo la transición de los gobiernos municipales , al señalar que se tiene total gobernabilidad en la entidad.

Expuso que, si bien puede haber diferencias en algunos casos, desde el Poder Ejecutivo se llama a la civilidad, la concordia y resolver cualquier diferencia por la vía institucional.

"Hasta ahorita ninguno, hasta el momento estamos monitoreando, pero todo va con mucha tranquilidad, nosotros vamos a estar también en diferentes regiones del estado el día de la transición y el Gobernador estará en otros", dijo.

Agregó que se reunió prácticamente con todos los presidentes y presidentas electas y con quien esté pendiente se reunirán en el mes de enero, pues hay algunos casos que se están reuniendo en los tribunales.

Cuestionado sobre qué va a pasar en los casos donde hay alcaldes electos detenidos, refirió que el proceso se lleva en otras instancias, por lo que no genera incertidumbre, pues donde no haya alcaldes electos el primero de enero será el Congreso del Estado el que debe resolver.

Rechazó que desde el gobierno del Estado se vaya a realizar un exhorto al Congreso del Estado, para que inicie con la integración de los Concejos Municipales principalmente en los casos donde están detenidos los presidentes municipales electos.

"Esos procesos se llevan en otras instancias no dentro del poder ejecutivo, no tiene por qué generarse ningún problema porque donde no haya alcaldes electos el Congreso del Estado tendrá que atender esa parte".

Asimismo, negó que el Puerto de Veracruz signifique un "foco rojo, amarillo, azul, morado, ni ningún calor, no nos quita el sueño, es una tarea que está en los tribunales y somos respetuosos de los tribunales".