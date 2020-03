La secretaria de acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado Mayra Angélica Martínez Juárez informó a las integrantes del comité ejecutivo del sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial que no podrán sumarse al paro nacional del 9 de marzo sin que haya consecuencias laborales.

"En atención a su oficio número 617 fechado el 2 del presente mes mediante el cual solicitan a nombre de sus compañeras afiliadas a ese organismo sindical, sea autorizado para faltar a sus labores el próximo día 9 de marzo del año en curso ello en razón del paro nacional denominado "El 9 ninguna se mueve", sin que haya consecuencias salariales y laborales para las que deseen unirse a dicha iniciativa lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la cláusula 39 de las actuales condiciones generales de trabajo me permito comunicarle en primer término que la cláusula invocada no aplica dado que dentro de los días inhábiles no se contempla el mismo", explica.

En el documento que se dio a conocer se destaca que el servicio que presta el Poder Judicial del estado, mismo que es ajeno a las movilizaciones generadas en torno a dicha iniciativa de la cual se reconoce su importancia y relevancia, la institución debe privilegiar el derecho de la sociedad incluidas familias y mujeres a una justicia pronta y expedita tal como se prevé en el artículo 17 constitucional.

Explica que la ausencia del sector femenino, "que orgullosamente conforma en gran parte a esta institución", causaría un grave impacto en los asuntos que se tramitan en los distintos distritos judiciales de esta entidad pública.

De ahí, detalla, que no sea posible acordar favorable su petición lo que por acuerdo superior, "con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política y 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz del reglamento interior del Consejo de la Judicatura hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes", cita.