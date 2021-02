'Desaparición forzada no se ha erradicado en Veracruz'

La presidenta del Colectivo por La Paz Xalapa, Sara González Rodríguez, afirmó que es mentira que las autoridades ya no participen de los secuestros y desapariciones de personas en la entidad veracruzana.

Incluso lamentó que el estado de Veracruz siga siendo de los estados con más casos de desaparición por particulares, pero también desapariciones forzadas.

"Sabemos que Veracruz es uno de los estados de la República mexicana con más problemas de desapariciones por particulares y forzadas, son las que más hay; mentira que las autoridades ya no participan en los secuestros y desapariciones, seguimos con ese mismo problema", dijo.

A esto se suma, apuntó, el hecho de que las autoridades "siembren pruebas" a familiares, o dirigentes "para acabar con ellos de cierta manera y aplacarlos".

"Esta es también una llamada de auxilio y para que toda la población se una con nosotros y esto deje de suceder, que pare, por qué no tenemos derecho a que podamos andar en la calle libremente sin miedo y que los niños de ahora tengan esa oportunidad como nosotros podíamos hacerlo, da miedo porque se están llevando a los niños también", añadió.

Además, dijo que en el país hay denuncias por alrededor de 80 mil personas desaparecidas, pero, acusó que, en algunos casos, los mismos fiscales piden no interponer denuncias porque "les va a ir peor", aunque esas prácticas están penadas.

"Nosotros queremos parar todo eso y que no tengamos que seguir sembrando árboles porque eso va a significar que se están acabando las desapariciones de los seres humanos, y eso es algo que nos compete a toda la sociedad en general y no solo a los que tenemos un familia desaparecido, porque a cualquiera le puede pasar, nadie está exento, como pueblos nos debemos unir a la exigencia de no más desaparecidos, no más sufrimiento de todas las familias que estamos en esta situación", añadió.

Reiteró que Veracruz es una fosa, cuando esta situación ya no debería existir para las familias veracruzanas.