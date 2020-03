Depura Orfis padrón de despachos externos de Veracruz

Tras la verificación hecha al padrón de despachos auditores externos, se depuró el padrón, manifestó la titular del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos.

"Quienes cumplieron los integramos en el padrón, quienes no cumplieron o les faltó algún documento, no los incluimos".

La titular del Orfis refirió que de acuerdo con la convocatoria que se emitió por el anterior titular del órgano, proceso que a ella le tocó concluir, se hizo una verificación de los requisitos señalados en dicha convocatoria.

"Así fue como quedó integrado el listado para los prestadores de servicios que auxilian a los municipios, principalmente".

A decir de Delia González Cobos, los señalamientos y acusaciones por presuntas irregularidades en contra de algunos despachos particulares de auditores, eran de 2015, no de 2018 o 2019, "hay una disposición que dice que, si se hubiera retirado por ejemplo la autorización otorgada al despacho, deberán haber transcurrido por lo menos tres años para que se le pueda volver a considerar, si cumple todos los requisitos, dentro del padrón; pero no es el caso, no era".

Y acentuó: "nunca hemos tenido nada en contra de nadie, siempre hemos sido lo más objetivos posible".