Dependencias y municipios no hacen suficiente contra el maltrato animal

La coordinadora del proyecto ARPA, Lourdes Jiménez Mora, acusó que la Secretaría de Medio Ambiente y los ayuntamientos no están haciendo su trabajo para frenar el maltrato contra los animales.

Y es que refirió que en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales hay apenas 100 denuncias al respecto.

"El problema está en que los ayuntamientos y el Gobierno del Estado no están haciendo su trabajo porque es ahí donde realmente se puede frenar el maltrato; el fiscal va a entrar cuando alguien machetea o quema a un perro, pero esos son delitos mucho menos frecuentes que los delitos que vemos día a día", explicó.

Sostuvo que hay casos de abandono en azoteas, donde los animales no reciben buena alimentación, los golpean y que le competen al ayuntamiento.

"Son los ayuntamientos los que tienen que estar haciendo eso, son los ayuntamientos los encargados de las campañas de concientización, los que tienen que hacer un ejercicio de campañas permanentes de esterilización, los que tienen que vigilar la no venta de mascotas y Sedema debería estar con los ayuntamientos haciendo todo este trabajo", añadió.

Insistió en que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales debe entrar cuando hay casos extremos; sin embargo hay apenas 100 denuncias formales a las que aparentemente se está dando seguimiento, aunque refirió que la tarea real es incrementar el número de estas.

Y es que señaló que mientras ello no ocurra no se podrán valorar los resultados, además de que varios no se denuncian porque hay desconfianza en las autoridades.

Consideró también que el problema está en que los ayuntamientos y el gobierno estatal a través de la Secretaría de Medio Ambiente no están haciendo su trabajo porque es ahí donde se puede frenar el maltrato hacia los animales.

"Desafortunadamente ahora que estuvimos en la fiscalía y tratamos de conocer cómo estaba realmente, la cantidad de denuncias reales es muy poca", dijo.

Señaló que penalmente es muy difícil comprobar algunos delitos y si a ello se suma que la gente crea que a través de Facebook se hace una denuncia, es aún más complicado.