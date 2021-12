denuncias_por_hostigamiento_y_acoso_sexual_en_segob,_escalan_al_tejav

La funcionaria reveló que la parte que se dice afectada en la SEGOB ha agotado todas las instancias posibles llevando su caso a dicho Tribunal y que incluso esta persona rechazó un espacio de trabajo en la Contraloría.

Durante su comparecencia en el Congreso local, Santoyo Domínguez dijo que en este 2021 se investigan 9 presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual al interior de dependencias del Gobierno de Veracruz.

Detalló que uno es por hostigamiento sexual, otro por acoso y uno más por acoso y hostigamiento laboral; así como 2 procedimientos resueltos de hostigamiento y acoso sexual, aparte de otro por acoso laboral.

Cuestionada sobre el tema por la coordinadora de la bancada del PRI, Anilú Ingram Vallines, la contralora general se refirió al caso denunciado al interior de la SEGOB, añadiendo que una parte que se dice agraviada la buscó directamente.

"Me llegó un caso de una persona que me buscaba, aunque tengo mi órgano interno de Control agotó las instancias, era lo que ella comentaba y precisamente por ser mujer y por ser titular de una dependencia la atendí personalmente.

"Escuché, llevé el debido procedimiento con las personas, solicité que se hicieran investigaciones, se le diera celeridad a la situación y fue tomando otros caminos precisamente porque cada que ya se iba a resolver se integraban nuevas cosas por parte de la persona", observó la funcionaria.

La contralora general añadió que no puede dar más detalles debido a que se trata de una investigación en curso, apuntando que ella ofreció, de sus propios recursos, pagarle la consulta con un especialista a quien se dice afectada al interior de la SEGOB.

"No puedo decir más porque precisamente está dentro de una investigación y no puedo decir, pero las generalidades, porque entiendo que usted (Anilú Ingram) tiene también conocimiento de este tema y con esa sensibilidad como mujer y lo puede corroborar con la persona, ofrecí de mis recursos pagarle algún especialista que necesitara porque se sentía afectada.

"Me comprometí que si no se sentía bien ahí le podía yo que me pasara su currículum y le podía yo conseguir un lugar dentro de la Contraloría; tengo testigos de ello y ella misma puede ser testigo. Queriendo resolver el problema, por el momento sin decir que esa situación se iba a dejar de investigar, lo llevé a cabo con la mejor intención y no tuve respuesta favorable a nada de ello", añadió Santoyo Domínguez.

Finalmente confirmó que se trata de un asunto que ya no está al interior de la Contraloría General del Estado

"Ya es en el Tribunal de Justicia Administrativa; será quien resuelva el tema y con mucho gusto a lo mejor, a través de mi conducto o usted directamente pueda revisarlo con la instancia que le estoy comentando".

La contralora subrayó que nunca he recibido ninguna instrucción del gobernador, Cuitláhuac García, ni de los secretarios del Gabinete para no actuar ante una posible agresión.

"Soy una de las principales personas que estoy preocupada por el tema; presido la Comisión del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal (...).

"No es una lucha feminazi ni nada; es una lucha por el Derecho Humano a tener igualdad".