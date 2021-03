Denuncian normalistas fallas en sistema para ingresar a Carrera Magisterial

En busca de una solución, estudiantes de la Escuela Normal Superior Veracruzana, protestaron frente al palacio de gobierno en Xalapa, acusando que la plataforma virtual Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) presenta múltiples fallas que les impiden continuar sus trámites y lograr un puesto de trabajo.

Los afectados afirman que el sistema solamente funciona aproximadamente por una hora al día, debido a esto, cientos de jóvenes no consiguieron subir su documentación y por ahora no podrían conseguir un espacio en algún plante educativo.

"Cientos de normalistas estamos en la misma situación; no nos hacen caso. La plataforma no sirve, solo una hora al día y con fallas, nos daban solo 15 minutos para subir la documentación, un sinfín de documentos y si la plataforma fallaba ya no podíamos subir nada".

Acusaron que a pesar de haber entregado oficios directamente en la Secretaría de Educación de Veracruz no han conseguido respuesta por parte de las autoridades.

"No es justo que por personas incompetentes nosotros resultemos afectados. Esta situación es para todos los niveles; no estamos pidiendo plazas regaladas, pedimos que nos validen nuestra información".