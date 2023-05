Denuncian incremento de robo de vehículos en Xalapa

Habitantes de la capital veracruzana han advertido un incremento en el número de robos de vehículos y llantas, por lo que han optado por usar el servicio de estacionamiento privado para poner a salvo sus unidades.

A través de un sondeo realizado por Imagen del Golfo, los conductores de Xalapa se dijeron preocupados por los altos índices de este delito que se han registrado desde hace al menos dos meses, por lo que pidieron a las autoridades el reforzamiento de la vigilancia.

"La verdad, ya uno no sabe dónde dejar su carro. Yo no tengo cochera, entonces lo tengo que dejar estacionado en la calle, pero siempre con el miedo de que lo vaya a encontrar desvalijado, con un ´cristalazo´ o, de plano, ya no lo encuentre", señaló Ernesto Andrade, uno de los habitantes del Centro de la ciudad.

Su angustia fue compartida por la señora Lucrecia Hernández, quien advirtió que, al menos en la zona Centro, ya se han registrado varios robos de vehículo, muchos de ellos incluso a plena luz del día, principalmente en calles que no son muy concurridas.

"A mí, gracias a Dios no me han robado nada del carro, pero a media cuadra, hace como tres semanas se robaron los rines de una camioneta. Según dijo el vecino, fue en la tarde, después de que llegó de trabajar... ya cuando quiso meter la camioneta a su chochera, le habían robado", relató.

Los denominados ´cristalazos´ también han sido una constante, por lo que los xalapeños exigieron una mayor presencia policiaca no solo en este sector, sino en toda la ciudad.

Foto: Bibiana Varela

INCREMENTA AFLUENCIA EN ESTACIONAMIENTOS

Para poner a salvo sus vehículos y no dejarlos expuestos en la vía pública, los conductores han preferido pagar entre 15 y 20 pesos por hora y resguardarlos en los diferentes estacionamientos privados.

De acuerdo con Roberto Rivera, uno de los encargados de estos estacionamientos, la mayoría de los clientes dejan sus carros entre una y tres horas; sin embargo, otros optan por el servicio de pensión para resguardarlos durante todo el día.

"He oído que por ahí andan quitando llantas o rompiendo cristales para robar lo poco que tengan en el carro. Yo creo que por eso ahorita la gente ha venido más", expuso.

Según sus estimaciones, de dos meses a la fecha la afluencia de usuarios en estos estacionamientos ha incrementado hasta un 15 por ciento y se prevé que esta cifra se mantenga o incluso incremente, al menos hasta que haya un cese de este delito.