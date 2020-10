Denuncian falta de atención en clínica del ISSSTE en Xalapa

Este miércoles, derechohabientes denunciaron la falta de atención y de personal en la clínica del ISSSTE ubicada en la avenida Orizaba de Xalapa desde el inicio de la pandemia.

Haciendo largas filas en espera de ser atendidos, dijeron que hay personas de la tercera edad que llegan desde las cuatro de la mañana esperando consulta.

"La pandemia es una cosa, está bien y se respeta, pero si estamos enfermos de alguna cosa tienen que seguirnos atendiendo, estamos pagando impuestos", dijo uno de los afectados.

Señalaron que varios de ellos son diabéticos y personas de avanzada edad que merecen un mejor trato.

"Somos diabéticos, yo tengo ya los pies entumidos, desde las cuatro de la mañana aquí y dicen que no hay doctores, hace 15 días no me pasaron tampoco y no es justo porque toda la gente que está atrás no le van a dar consulta tampoco", agregó otra de las quejosas.

Ante ello pidieron que las atenciones médicas regresen a ser con citas para no tenerlos esperando por horas.

La hija de un paciente de avanzada edad acusó que no han querido recibir a su padre que "tiene líquido y coágulos en la cabeza por un mal drenaje que le hicieron en marzo, pero como mi papá médicamente sus niveles de presión, glucosa, todo está bien, dicen que no hay urgencia", lamentó.

Los quejosos dijeron esperar que su demanda sea atendida y puedan recibir una atención de calidad sin exponer su salud y sus vidas.