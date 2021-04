Denuncia precandidato de Morena en Veracruz intento de secuestro

Daniel Orozco Cervantes, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, dio a conocer que fue víctima de secuestro junto con otra persona que trabaja para él, quien finalmente fue liberada.

Narró que este jueves tres hombres lo llevaron con engaños a una obra junto con uno de sus trabajadores, pero él pudo librarse; sin embargo, escuchó que les exigían el pago de dos millones de pesos.

Ante esta situación hizo un llamado a las autoridades para brindarles seguridad para su familia y para los aspirantes a algún puesto de elección popular, ante el clima de inseguridad que se registra en la entidad.

Pido seguridad para mi familia y no solo para mí, sino para todos los aspirantes a las alcaldías porque estamos siendo amedrentados, golpeados".

Expuso que cerca de las dos de la tarde fue citado junto con otra persona con la promesa de darle trabajo dado que es empresario del ramo de la construcción; se reunió con las personas y lo llevaron a una obra ubicada cerca de la Iglesia de La Estanzuela, pero ahí ya los esperaban hombres armadas que los subieron a su camioneta con rumbo desconocido.

Explicó que él pudo abrir la parte trasera del vehículo y rodar hacia el camino de la carretera a El Chico, además de que gracias a que personas que estaban cerca lo vieron, le brindaron ayuda y sus plagiarios ya no pudieron detenerse.

"Me citaron para unos trabajos, con engaños me llamaron para una obra porque soy contratista y ahí fue donde nos amagaron, nos despojaron de todas nuestras pertenencias, celulares, efectivo, camioneta, abrí la camioneta por la parte de atrás, me rodé, había unas personas y me ayudaron, al ver que había otras personas ya no hicieron nada", dijo.

También dio a conocer que ya había recibido amenazas a través de Facebook pero nada tan grave como ahora, ya que dijo que le apuntaron a la cabeza con una metralleta al tiempo que mostraba los moretones en brazos y cuello, lo que refirió fue por el forcejeo y golpes que le dieron.

"Había recibido amenazas por Facebook pero no tan importantes como esta, no sospecho de nadie, pero sé que la inseguridad se vive a flor de piel; nos exigieron dos millones de pesos", explicó.