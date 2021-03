Demanda militancia cuidar perfiles de candidatos de Morena en Veracruz

Tras el ajuste a la convocatoria al proceso interno de candidaturas para la contienda electoral 2021, militantes y simpatizantes del Partido Morena en Orizaba, anunciaron que enviarán un oficio a la Comisión Nacional de Elecciones en donde solicitarán se haga un análisis minucioso de los perfiles que abanderarán las candidaturas de este instituto político en Veracruz.

Recordaron que este lunes 22 de Marzo, la Comisión Nacional de Elecciones dió a conocer un ajuste a la convocatoria al proceso interno de candidaturas para diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y representación proporcional: para el Proceso Electoral 2021, por lo que la Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de registros aprobados hasta el 29 de marzo del presente.

Señalaron que durante su recorrido por los diferentes municipios que conforman la región centro, han logrado recopilar el sentir de los ciudadanos, el cual se ha convertido en un clamor que para ellos y significa una gran responsabilidad debido a que en las redes sociales abunda la información que habla de todo tipo de perfiles y personajes del viejo régimen, quienes presuntamente ahora buscan abanderar candidaturas de su movimiento.

"Esto ha generado desconcierto entre la gente y es por ello que hemos decidido actuar en consecuencia y como un acto de responsabilidad cívica, tomamos la determinación en asamblea de dirigir un oficio a la Comisión Nacional de Elecciones pidiendo de manera respetuosa pero contundente, se haga un análisis minucioso de los perfiles ya que los ciudadanos están a la expectativa de los resultados y consideramos que lo menos que nuestro partido puede ofrecerle a la ciudadanía son candidatos decentes, honestos, de buena reputación, de esos que escasean en nuestra historia llena de tiranos y corruptos que durante décadas han estado totalmente desconectados de la realidad y de las necesidades del pueblo".

Recalcaron que para ellos la decencia tiene una forma mínima, la cual ha sido enunciada cien veces por el Presidente de la República: y se trata de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo., "Esos principios, sumados a los imperativos de mandar obedeciendo, de manejarse con austeridad, de abocar al gobierno a construir bienestar, de haber sido parte de la lucha por las causas justas, sólo eso, es algo en lo que estaríamos de acuerdo la mayoría de los militantes para respaldar a una candidatura, pues siempre lo hemos dicho, en Morena no luchamos por cargos sino por justicia, la democracia y por el cambio verdadero".

Recalcaron que bajo esta lógica, quieren dar a conocer que en los siguientes días se darán a la tarea de recolectar la mayor cantidad de firmas de los ciudadanos, para dejar constancia de que está no es una consigna de grupo sino un clamor y una exigencia de los ciudadanos.

"Y aprovechamos este espacio para hacer una atenta invitación y llamado a todas las afinidades de morena, militantes y simpatizantes a sumarse en esta tarea, pues no dudamos que los que deseamos con el corazón un gobierno transformador, humanista e igualitario somos mayoría, y para triunfar, debemos unirnos en un bloque por la decencia política, en el que se construye la unidad alrededor de un programa que incorpore las necesidades y demandas más apremiantes para que la Cuarta Transformación se sienta en nuestra región".

Por último afirmaron que están organizando y preparando una serie de movilizaciones pacíficas para defender la naturaleza y origen del proyecto de la Cuarta Transformación.