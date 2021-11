del_10_al_16_de_noviembre_operativo_buen_fin

Desde el próximo miércoles 10 de noviembre hasta el martes 16, se brindará protección en al menos 376 plazas y centros comerciales para inhibir los actos delictivos que pudieran suscitarse.

Aunado a ello Gutiérrez Maldonado hizo el llamado a los cuentahabientes que vayan a realizar un retiro o depósito a una sucursal bancaria soliciten el acompañamiento policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través del 911.

"No se arriesguen, usen el plan de acompañamiento, no saquen dinero sin avisarnos, no lleven al banco sin avisarnos".

El Gobernador también insistió en que al hacer uso de los programas se reducirán los riesgos que hay en esta fechas.