Defiende Cuitláhuac a Fiscal en caso de rectora de Universidad Valladolid

Este viernes, en su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo celebró que la Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns no haya asumido una postura mediática, asegurando que dicha estrategia genera resultados.

Aunque los presuntos autores intelectuales del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid , Guadalupe Martínez Aguilar , se encuentran prófugos, el gobernador de Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez , afirmó que no habrá impunidad en el caso.

Sobre el homicidio de la rectora, García Jiménez recordó que están detenidos tres presuntos autores materiales del crimen, sin embargo, la hija de la rectora señala vía redes sociales a su propia tía de haber contratado a los sicarios, a lo que señaló que no habrá impunidad.

"Ha dado resultados que en ese caso hay detenidos, hay implicados y la expresión de la hija de la víctima pues aclara, porque había muchos medios que se ponen de lado de los victimarios y no toman en cuenta a los hijos de la víctima y sus publicaciones.

"No se lanzaron a acreditar como verdad absoluta lo que decían los presuntos responsables y estuvieron duro y dale de por qué no se atendían los Derechos de los victimarios, etcétera y bueno eso quién lo dijo, el victimario, hay una institución, hay abogados, hay una víctima, no los medios", indicó.

El Gobernador reiteró que existe confianza respecto al trabajo de Hernández Giadáns, por ello descartó que estén protegiendo a la familia de la rectora que estaría relacionada con el homicidio.

"No habrá impunidad y le tenemos toda la confianza al a FGE y ha hecho bien en no debatir en medios porque ha logrado ser eficaz y no dar argumentos a abogados defensores y a los implicados para argumentar violación al debido proceso.

"Ha habido tan buenos resultados que en ese caso hay detenidos, implicados y la expresión de la hija de la víctima aclara porque había muchos medios que se ponen del lado de los victimarios y no toman en cuenta a los hijos de la víctima".

Añadió que en su opinión, la oposición ha buscado utilizar este tema y el del delito de ultrajes a la autoridad para tratar de desacreditar o exhibir la labor del Poder Judicial en Veracruz, así como de la Fiscalía General.

Igualmente, ante la postura de jueces de la entidad que se niegan a liberar a acusados de ultrajes a la autoridad justificando que no se ha publicado en la Gaceta oficial el fallo de la inconstitucionalidad de este delito que fue determinada por la Suprema Corte, el mandatario explicó que no es la autoridad competente, apuntando que ningún juez actuaría de forma en que pueda afectarse legalmente.

"Ni los jueces ni los abogados defensores están a mi servicio", respondió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a quienes se quejan porque los detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad no han sido liberados.

"Ni los jueces ni los abogados defensores están a mi servicio y como es un tema en el que los presuntos responsables son señalados, que se defiendan, nosotros solo debemos cuidar el apego a derecho".

Planteó que en todo caso los jueces analizan cada situación y que la parte defensora de los implicados saben cómo actuar.

"Los jueces están determinando la culpabilidad de los presuntos responsables con respecto al delito de ultrajes es un tema entre abogados y jueces y ellos saben perfectamente cómo proceder ante una sentencia de la SCJN, que se haga justicia en cualquier sentido", añadió.