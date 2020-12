Defiende CGJ más de 19 mil adjudicaciones directas en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que en este 2020 su administración realizó más 19 mil adjudicaciones; sin embargo, justificó que fueron por "montos pequeños".

En su comparecencia ante el Congreso local aseveró que su administración no ha realizado nada por fuera de la ley, pues dichos contratos son por un monto de 118 millones de pesos.

"Yo no se los tendría que estar diciendo; ustedes son legisladores y legisladoras y saben perfectamente que la ley permite adjudicar cuando los montos son pequeños. Hay excepciones de ley también y queda claro, quedó muy claro que las que tuvimos que licitar a nivel nacional, por los montos que eran se hicieron".

Destacó que este 2020 su gobierno contrató más de mil millones de pesos, lo que se puede contrastar pues las adjudicaciones directas fueron por el 10 por ciento de dicho monto.

"La ley dice claramente cuál sí puedes licitar y cuál puede ser adjudicación directa y cuál por situaciones extraordinarias, como por ejemplo la pandemia, tienen excepción de ley".

Recortes al campo

Por su parte, a nombré del PRI, el diputado Antonio García Reyes cuestionó los recortes al campo aplicados este 2020.

El mandatario, dijo que tuvieron que "recurrir a todo lo que tengas a la mano".

"Nosotros íbamos a actuar junto con la Federación misma que apoyaría a 65 mil campesinos con el programa Sembrando Vida, con precios de garantía", por ello descartó que se haya abandonado el campo.

En su intervención el diputado Alexis Sánchez García dijo que como legisladores entendían que ningún gobierno podría ser totalmente bueno o malo.

"Sería mezquino de una oposición regatearle los esfuerzos en la conducción del stado en temas de pandemia", expresó.

Ante estas alabanzas, el mandatario felicitó a los alcaldes y diputados locales de quienes dijo "se pusieron la camiseta" al apoyar a su administración en plena pandemia.

Gonzalo Guízar Valladares, representante del Partido Encuentro Social (PES), solicitó que pare la violencia en la zona sur, donde la delincuencia anda impune, queman camiones, toman carreteras y atacan negocios sin que nadie haga nada.

En respuesta, Cuitláhuac García subrayó que su gobierno trabajará en cambiar la percepción de inseguridad y que su meta es disminuir el cobro de piso a los comercios; para ello se apoyarán en la Mesa de Construcción de la Paz donde participan las Fuerzas Armadas.

Además dijo que su gobierno no es de una sola persona, presencial y omnipotente que "se las sabe de todas, todas".

Finalmente, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente de la Mesa Directiva, dijo que este gobierno no es autoritario, que no derrocha y no se corrompe; además dijo que ahora se dialoga, se generan acuerdos y se disiente.