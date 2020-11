Defiende CGJ a Cisneros; habría ediles relacionados a criminales

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez defendió al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien fue acusado por senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de supuestas amenazas contra presidentes municipales veracruzanos.

Afirmó que los senadores pueden estar tranquilos puesto que hay garantías de que en la actividad política nunca van a proceder sin fundamentos.

"Sí me enteré que senadores del PRD que no son de Veracruz, no sé qué exactamente denunciaron porque nosotros somos respetuosos de la autoridad municipal, quizá como nunca hemos sido muy respetuosos de las autoridades municipales", dijo.

Y es que añadió que aunque hay indicios de que algunos funcionarios locales estarían relacionados con actos delictivos, no harán acusaciones falsas en su contra.

"La población incluso te lo dice, 'es que fulanito está metido y es autoridad municipal', pero mientras no exista la denuncia y los indicios claros; y el proceder de la fiscalía es otra, es muy responsable, es alguien que se apega a derecho y por lo tanto hace de la procuración de justicia eso, una procuración, no una administración como el anterior fiscal", añadió.

Sobre los recientes actos violentos en el sur del estado dijo que fue una reacción de un grupo delictivo, puesto que estaban tras un jefe de plaza que se escabulló.

"Esa fue la reacción y sí tuvimos indicios de que podría existir la participación de autoridades municipales de menor orden, se está indagando, se abrieron carpetas en Fiscalía por noticia criminal, estamos viendo que eso siga su curso y ya veremos si se confirma o no", añadió.

Dijo que actuarán de manera responsable y respetuosa de la autoridad municipal por lo que no harán acusaciones a priori; "por lo tanto no podría dar nombres ni municipios".