Defensor de indígenas acusa hostigamiento de delegada de CEDH en norte de Veracruz

"Ella llegó al penal con el pretexto de solicitarme una credencial que yo traía desde el 2020 para efectos de que yo pudiera entregársela personalmente con el pretexto de que eran instrucciones de la presidenta esta situación lo hizo dentro del propio penal con el apoyo de los custodios el cual usted evidentemente no tenía el motivo y la razón para hacerlo de esa forma es por eso que solicitó la intervención de la presidenta yo no voy a permitir hostigamientos por parte de esta institución", comentó.

En este sentido el abogado descalificó la actitud de la delegada y exigió la intervención de la Presidenta de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez, para que revise el tema ya que existe la sospecha de que la delegada estaría actuando en contubernio con el director del penal para evitar la liberación de varios presos.

Esta sospecha crece a medida que el abogado ha sido bloqueado por parte de la Delegada en diversas ocasiones y asegura que hay documentación que avala la posibilidad de promover incidentes de libertad para los presos indígenas sin embargo no han procedido supuestamente por el interés del director del penal.

"Entiendo aquí en que hay un interés personal de esta delegada con el director del penal de Tuxpan para poder manejar a su criterio y antojos la salida o no de las personas que están adentro sin embargo hay papeles que ya están en posibilidad de promover un incidente de libertad y que no lo han hecho cuál es el motivo no tengo yo el dato exacto de porque no lo han querido dar este beneficio sin embargo nosotros como asociación y lo vamos a seguir promoviendo"

De esta manera el abogado pide la intervención de la Presidenta para aclarar lo que está sucediendo en ese penal, puesto que el trabajo del litigante estaría siendo bloqueado en perjuicio de los presos indígenas que incluso están padeciendo la falta de traductores de su lengua lo que complica aún más su situación.

"En esta ocasión nos bloquearon incluso la posibilidad de tener un documento que se llama partida jurídica qué es la que entrega la dirección del penal la cual tampoco nos la dieron se supone por instrucciones de allá arriba es lo único que nos dijeron"