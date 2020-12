Cuitláhuac dedica álbum a la oposición: el pueblo se cansa de tanta transa

El gobernador Cuitláhuac García obsequió un tomo de un compendio fotográfico de los logros de su administración en este 2020, haciéndole una dedicatoria a los diputados locales del PAN, afirmando que "el pueblo se cansa de tanta transa".

Dijo que se le dirigió al coordinador de la bancada del blanquiazul, aunque dudó en hacerlo así porque dicha fuerza política anunció que podría ir en coalición con el PRI y el PRD para las elecciones de 2021.

"Este tomo del compendio fotográfico del Segundo Informe de Gobierno, y me permití hacer una dedicatoria con todo respeto: Señor diputado, la verdad es que tenía entre diputado y diputada (...); señor diputado de la bancada del PAN, entiendo que todavía no es del PRI-PAN, no sé, pero como anunciaron que el próximo año van juntos, pero respeto que es del PAN.

"Reciba usted estas pruebas fotográficas de la transformación que hemos iniciado del estado que tan lastimosamente en ruinas usted y sus próximos aliados dejaron. Con todo respeto, atentamente un servidor y un pueblo que hace dos años dejó de creer en las mentiras".

El mandatario también respondió a la cita legislador Omar Miranda Romero, quien parafraseó al expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy: "Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo".

Al respecto, García Jiménez dijo que faltó agregar otra frase que el pueblo de Veracruz conoce bien después de tantos años de engaños y corrupción: "el pueblo se cansa de tanta transa".

Cabe señalar que el legislador calificó el Segundo Informe de Gobierno como un compendio de fábulas, porque los datos presentados "están fuera de la realidad".

El panista criticó que se declaró la crisis por desapariciones en Veracruz sin generar un cambio; además recordó el caso de la alcaldesa asesinada de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, afirmando que no se le otorgó la ayuda cuando la solicitó.

García Jiménez acusó que en gobiernos anteriores hubo pactos con grupos delictivos, añadiendo que su gobierno sí entregó presupuesto de 95 millones de pesos a la Comisión Estatal de Búsqueda, lo que no recibió en administraciones anteriores.

En cuanto s los datos de reducción de delitos el mandatario recordó que provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.