´Declaraciones contra Karime Macías, bajo tortura de Fiscalía de Winckler´: Nemi Dib

En ese sentido, Nemi Dib sostuvo que las declaraciones en contra de Macías "no son legítimas, no tienen valor", sin que esto signifique que esté de lado de la exprimera dama veracruzana o que crea que es inocente.

"Yo solamente comparecí para ratificar lo que ya había dicho de manera reiterada, incluso en muchas entrevistas a lo largo de estos años".

Nemi Dib, quien estuvo preso 16 meses acusado por presuntamente permitir que la Torre Pediátrica en el puerto de Veracruz fuera construida con materiales de mala calidad, recordó que su proceso nada tuvo que ver con Karime Macías, pero aun así le hicieron firmar declaraciones en contra de ella.

Señaló que los actos de tortura a los que estuvo sometido, principalmente amenazas de matar a sus hijos si no accedía a declarar conforme a las pretensiones de la Fiscalía General del Estado (FGE), constan en una audiencia donde se lo hizo saber a la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez y en el expediente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió al respecto, donde se hizo el protocolo de Estambul y hay indicios de tortura.

Derivado de ello, indicó, resultó una recomendación tanto a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública, que fue aceptada por ambos entes.

"Lo que yo declaré contra Karime Macías fue resultado de una tortura, de una maquinación brutal de Jorge Winckler y sus esbirros, y lo único que hice fue obrar conforme a derecho y conforme a mis principios.

"Dije que si la señora es culpable o no lo es, no me consta. Si la tienen que juzgar que la juzguen, si la tienen que procesar que la procesen, si tiene que pagar que pagar que pague lo que debe, pero que sea con pruebas legítimas", dijo.