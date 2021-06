Decisión delicada, reabrir parque Juárez en Xalapa por riesgo de contagios

"La comisión encargada que es la comisión de Parques y Jardines todavía no lo ha propuesto, en cabildo se ha propuesto abrir una serie de áreas protegidas, naturales, para su uso y disfrute; en el caso del parque Juárez es por el asunto de que están las bancas y la gente gusta de sentarse ahí", dijo.

Por ello refirió que todavía es un espacio que se debe cuidar cómo sería la apertura para no causar riesgos.

"Ya se está platicando porque no solamente es una situación con los vendedores que tienen sus negocios en la zona, en los parques, sino también el uso de esos espacios públicos", añadió.

Reconoció que reabrir el parque ha sido una demanda muy recurrente, pero se tiene que analizar la propuesta primero en la comisión encargada y después al Cabildo xalapeño.

"Tendría que pasar todavía la propuesta por la comisión, la comisión no lo ha propuesto en el caso del parque Juárez; hay otros parques en la ciudad que están abiertos para el disfrute: Los Tecajetes, el Cerro Macuiltépetl, Los Berros; hay varios espacios que sí están abiertos".

No obstante, hay algunos como el Juárez o Los Lagos que son espacios que aún no están abiertos en su totalidad con la idea de que no puedan convertirse en un lugar donde se propicien los contagios.

