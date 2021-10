debe_darse_tiempo_a_ediles_salientes_para_aclarar_presuntos_quebrantos

En entrevista señaló que si bien no conoce cómo quedó el dictamen de la Cuenta Pública 2019, los funcionarios que manejan los recursos tuvieron en algunos casos señalamientos de malos manejos por falta de validación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin que esto necesariamente signifique desvío de recursos.

"Y por ello se señaló daño patrimonial, pero hay algunas obras que deben estar terminadas y bien hechas", declaró previo al inicio de la sesión de este jueves.

El también alcalde electo de Boca del Río dijo que, aunque se contempla un plazo para aclaraciones, no conoce los términos de este por no ser integrante de la comisión dictaminadora, además de que no hay explicación porque los entes no accedieron a validar las obras en los ayuntamientos.

Unanue Abascal insistió que espera que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) tome en cuenta la falta de validación de las obras, pues seguro hay explicación al respecto.

"Es importante porque muchísimos ayuntamientos por falta de validación en temas de obra pública vienen con presunto daño patrimonial, es importante que les den el tiempo para aclararlo", dijo.