¡de_xalapa_para_el_mundo!_saidy_castillo_enamora_con_su_voz

"Iniciando la secundaria empecé a bailar, estaba en ballet folclórico, luego en danza contemporánea, pero al final, cuando iba a ingresar a la prepa, no tuve la dicha de que me eligieran, entonces otro taller era cantar y de ahí me agarré", relató.

Fue allícuando se dio cuenta de que el don artístico corre por sus venas y, desde ese momento, decidió que el mundo del canto sería, más que un pasatiempo, su razón de vivir.

Llegar al mundo del espectáculo no ha sido fácil para Saidy, principalmente cuando tuvo que hacer frente a su familia y demostrar que el canto no era un juego del que pudiera cansarse en un momento.

"En mi familia les gusta mucho la música. Yo crecí en casa de mis abuelos, siempre había fiestas, músicos reconocidos de Xalapa eran amistades de ellos y siempre había música, siempre cantaban, pero ninguno de ellos se dedicó a esto.

Cuando ven que yo empiezo a tener ese gusto, sí me apoyaban de que el festival, vamos a verla cantar. Pero cuando vieron que sí tenía yo la disposición de querer hacerlo de manera profesional, pues no querían, me ponían muchas condiciones", contó.

Una de estas fue estudiar una carrera, por lo que decidió dar gusto a sus padres e ingresar a la facultad de Arquitectura. Pero eso no la detuvo para perseguir y hacer realidad sus sueños.

"Ellos esperaban que ya con eso se me quitara el gusto por la música y me dedicara a eso... y no. Terminé, le dije a mi mamá ´aquí está lo que tú querías´ y seguí con lo mío", dijo entre risas.

Su reto más grande ha sido interpretar ´I willalwaysloveyou´, de Whitney Houston, un referente artístico para ella. Y ha sido precisamente esa canción la que se ha convertido en su sello distintivo, con la que ha logrado poner la ´piel de gallina´ a más de uno.

Sin embargo, SaidyCastillo es más que esa canción. Su talento y esfuerzo la han llevado a trabajar con grandes artistas, como la Sonora Santanera, Los Súper Lamas y hasta Juan Gabriel, de quien fue corista junto con la Orquesta Municipal de Xalapa, meses antes de que el ´Divo de Juárez´ muriera.

Subir a los escenarios y poder transmitir lo que siente a la hora de cantar, ha sido de lo más gratificante durante sus 24 años de carrera; sin embargo, en muchas ocasiones, recibir el aplauso de la gente ha significado un precio muy caro, pues ha tenido que dejar de lado eventos importantes, como cumpleaños o festivales del Día de las Madres.

"Mis hijos tienen la habilidad para las artes, pero no quieren ser músicos porque ven que su mamá no está. Para ellos, el ser artista es no estar con la familia, entonces prefieren hacer a un lado sus talentos natos.

Espero con eso poder hacerles entender cómo es que se debe uno mover en la vida; no todo se nos da nada más al estirar la mano, hay que hacer sacrificios".

"No soy una persona que le guste estar encerrada. Me gusta estar conviviendo con la gente... sentirme libre".

Nombre: Saidy Aracely Castillo Benítez

Nombre artístico: Saidy Castillo

Originaria: Xalapa

Género: versátil

Agrupaciones: Orquesta Municipal de Xalapa, grupo versátil Barullo, trío Saidy La Sandunga

Música: amor

Familia: confianza

Arte: vida

Arquitectura: pasatiempo

Dios: el mundo