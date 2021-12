El reforzamiento de seguridad compete a las autoridades, así como a la sociedad estar más atenta, esto "dada la inminente llegada de los aguinaldos, de los apoyos, o bien de cualquier cantidad que por ser diciembre se reciba, ya que la delincuencia aumentará y serán más las ocasiones en que estaremos expuestos a sufrir un robo".

Noticia Relacionada Urgen a rehabilitar puente sobre arroyo de Misantla

POBLACIÓN DEBE ESTAR ATENTA

Teresa Cabajal hizo algunas recomendaciones, esto como medidas de seguridad por parte de la población para protegerse, entre ellas: no permitir que otra persona comparta el cubículo donde se ubica el cajero, "pues el solo hecho de estar ya acompañado o con la presión de una persona tras de sí genera distracción, y apuración al momento de llevar a cabo la operación de retiro o depósito".

Y es que además, si cuando se realiza alguna transacción en un cajero automático hay una persona atrás, es fácil que, si hay mala intención, se pueda observar la clave, contraseña o NIP (número de identificación personal) del cliente.

Asimismo, llamó a evitar hacer uso de cajeros que se encuentren en lugares solitarios u obscuros, y preferentemente hacer operaciones en el día y no en la noche.

Preferentemente debe acudirse acompañado a cajeros automáticos, sobre todo en el caso de los adultos mayores.

"La clásica y reiterada recomendación es no aceptar ayuda de absolutamente nadie, desde luego no permitir que toque su plástico, mucho menos prestárselo, y ya ni se diga proporcionarle la contraseña. Siempre mantenerse atentos a observar el cajero y que este no aparezca con objetos o aditamentos extraños, y abstenerse de utilizar una máquina que tenga signos visibles de violencia o de haber sido alterados. No olvide imprimir el comprobante de la operación, retirar su tarjeta y cerciorarse de que ha terminado su sesión", alertó.

AUTORIDADES DEBEN REFORZAR SEGURIDAD

A la par de los autocuidados para evitar robos en cajeros automáticos, la representante legal de Barzón en Veracruz reiteró el llamado "a las autoridades encargadas de nuestra seguridad, para implementar operativos en las sucursales bancarias y cajeros automáticos, sin perjuicio de que los mismos bancos tomen medidas asertivas y urgentes ante ese fenómeno del robo a clientes al salir de sucursales y cajeros, e incluso en el interior de las mismas".