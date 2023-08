Si se aprueba incremento a predial en Xalapa, este podría ser el aumento

Aún no se define si habrá o no aumento al impuesto predial en Xalapa, informó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.

Al respecto, explicó que el tema se revisa con base en el incremento inflacionario. La aprobación o no de dicho aumento, dependería del Congreso del estado de Veracruz.

Sin embargo, el incremento podría ser del dos por ciento, y ello podría ocurrir también en otros municipios debido a que en sesión del Congreso el mes de julio, se votó la actualización de los valores catastrales.

Hay que recordar que en ese sentido, el presidente municipal de Xalapa detalló que se haría una revisión para que de incrementarse el impuesto predial, no impacte a la población.

"Quizá se haga una revisión donde no impacte a la población que menos tienen y revisar si tiene un efecto este año(...) La verdad todavía no determinamos, pero por ley tenemos que hacer una revisión que se manda al Congreso, si hay una variación mínima por el porcentaje inflacionario que haya sido decretado se hará, pero por el momento no lo hemos determinado".

Asimismo, refirió que "hay temas que ya están implícitos en el Código Hacendario, -la propuesta- el predial se tiene que entregar en septiembre para que el Congreso revise y apruebe o rechace cualquier modificación".