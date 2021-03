De 2018 a 2020, 46 procedimientos contra policías por violación a DH en Veracruz

De 2018 a 2020, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz inició 46 procedimientos contra policías por violaciones a derechos humanos o abuso de autoridad, sin embargo, se negó a detallar a cuántos impuso un castigo o concedió una exoneración.

Aduciendo que no tiene la obligación de entregar la información de manera literal como lo solicita el particular, no desglosó en ningún sentido el número de policías sancionados o librados de repercusión alguna.

En la petición de información se solicitó el listado de los reportes, quejas, denuncias o investigaciones "por abuso de autoridad, afectaciones a los derechos humanos, derechos laborales, administrativos o a la salud", que se hubieran reportado a Asuntos Internos o a la Comisión de Honor y Justicia de la SSP.

Igualmente, se pidió que se diera a conocer el listado por mes que incluyera el número de expediente, la fecha de registro de la queja, la fecha de conclusión de la indagatoria interna, qué motivo se aplicó en caso de la existencia de esta conclusión, qué hechos fueron los que revistieron la característica de violatorios y el derecho aplicado.

Sin embargo, al invocar el diverso 143 de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que la entrega de la información no comprende el procesamiento de esta ni presentarla como la pide el particular, hizo entrega de la información de forma incompleta.

En términos generales, la dependencia a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado indicó que por recomendaciones de Derechos Humanos inició cuatro procedimientos en 2018; 13 en 2019; tres en 2020, haciendo un total de 20 en este rubro.

No se informó contra cuantos policías fueron estas recomendaciones y procedimientos ni el estado que guardan las indagatorias

Igualmente, "por cometer actos arbitrarios", durante el 2018 fueron iniciados 15 procedimientos. Asimismo, que para el 2019 fueron cinco. En el 2020 se registraron seis y ello dio como cifra final 26 procedimientos de este tipo.

Al igual que por las recomendaciones, la SSP no informó el número de policías implicados, qué sanción hubo en caso de existir o la causa de exoneración si es que también existe, menos los hechos por los que fueron señalados.