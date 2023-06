David Jiménez acude a FGE-Veracruz a colaborar como testigo

El comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), David Agustín Jiménez Rojas acudió a la Fiscalía General del Estado a colaborar como testigo en una carpeta de investigación que se está integrando.

Aunque cuenta con un amparo, además de fuero constitucional como comisionado del IVAI, decidió acudir y cumplir con su deber ciudadano de colaborar con la procuración de justicia.

"No me escondo de nada, no he hecho nada malo, y el amparo sólo fue para hacerme llegar de un recurso que tenemos todos los ciudadanos, pero tan no debo nada que acudo a la Fiscalía a aportar todo lo que pueda y lo haré cuantas veces sea requerido", agregó.

Mencionó que tomó la decisión de hacer a un lado el amparo y de manera libre y responsable colaborar con la Fiscalía General, en la integración de una carpeta de investigación, por un presunto delito que pudo haberse cometido.

Dijo que él pudo haber tomado la decisión de no colaborar como testigo, pero resaltó la importancia de que toda la sociedad contribuya con la procuración e impartición de justicia, ye n ese sentido, aseguró que colaborará cuantas veces sea requerido.

De igual forma, comentó que le fue aclarado por los fiscales, que él no aparece señalado como denunciado o involucrado en el caso, sino que únicamente podía aportar datos como testigo para el esclarecimiento de los hechos.

Por tal razón, ayer lunes después de haber rendido protesta al cargo como comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, es que acudió a la Unidad integradora de Procuración de Justicia en Xalapa.

David Agustín Jiménez Rojas indicó que no se escudará en el fuero o en algún amparo para no cumplir con su responsabilidad ciudadana, y por ello es que decidió acudir en cuanto tuvo conocimiento.

Comentó que hace unos días padeció Covid y tras la publicación de algunas notas que lo relacionaban en un asunto ante la Fiscalía General del Estado fue que se enteró, por lo cual, este lunes que se reincorporó a sus actividades, decidió ir ante los fiscales para colaborar.