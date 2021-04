Cuitláhuac rechaza confrontar a Yunes Márquez

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, exhortó al candidato a la presidencia municipal de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, acudir a las instancias correspondientes y hacer valer sus derechos puesto que sus dichos están en el contexto electoral.

Lo anterior al ser cuestionado sobre las acusaciones del hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares que lo señaló de haber emprendido una campaña de hostigamiento, espionaje y persecución política en su contra.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, optó por no hablar del tema pues admitió, que su administración debe seguir los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) por estar en proceso electoral.

"Si me meto a la batalla mediática electorera, hasta el INE, ahora que está muy atento a lo que decimos en estas conferencias de prensa me va a decir ¿Por qué te expresaste así de tal o cual candidato o precandidato o partido? Entonces seré respetuoso y me mantendré".

No obstante, el mandatario estatal, aclaró que si tuviera la oportunidad de responder lo haría solo por alusión personal, aunque insistió en que todo está en el marco del proceso electoral.

"Yo no soy igual a quienes me antecedieron y quienes usaron la fuerza mediática del estado para dañar la imagen de un candidato presidencial a quien se le intentó denigrar, que ¿no hay memoria? Ni siquiera leña del árbol caído he hecho, no he dicho ni loco, ni todo lo que desde esta posición se lanzó, hay diferencias y eso es lo que voy a sostener el respeto", respondió.

Yunes Márquez, acusó al gobierno del Estado de hacer uso de la Fiscalía General del Estado para intervenir su celular e intentar fincarle delito con el afán de frenar su candidatura a la presidencia municipal de Veracruz.

Manifestó que desde el momento que decidió competir por la presidencia municipal el Gobierno del Estado ha intentado por todos los medios evitar su participación, y no descartó, incluso que se busque meterlo a la cárcel como lo han hecho con Rogelio Franco, candidato del PRD a diputado federal y de Gregorio Gómez y Nicolás Ruiz Roset, candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD a presidentes municipales de Tihuatlán y de Minatitlán.

Ante ello, García Jiménez, declaró que la persona que se sienta aludida interponga las denuncias ante los entes correspondientes, pero insistió en que se trata de un tema relacionado con la próxima elección.

"Todo lo que digan los candidatos tendré que respetarlo si alguien siente lesionados sus derechos que vayan ante las instancias, si es la Fiscalía que señale y la Fiscalía responde, yo solo lo que me compete", añadió.