Cuitláhuac García entregó cheques falsos: acusan maestros con protesta en Xalapa (+VIDEO)

Profesores y familiares se manifestaron para exigir el pago de los seguros institucionales, mismos que están pendientes desde hace 15 años, indicaron la mañana de este miércoles 09 de abril en la ciudad de Xalapa.

Bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, para pedir la intervención de la actual administración.

Señalaron al exgobernador, Cuitláhuac García Jiménez de mentir "prometió que había suficiente techo financiero para pagar todos los seguros de vida y los atrasos de 2010 a la fecha. Fue una gran mentira".

Indicaron que el exgobernador siempre les mintió, porque primero pagaron un bloque, luego el segundo "pero les dio cheques falsos, con errores para no pagar y el tercero, lo mismo no le pagó a todos y el cuarto, según por la transición de la administración no alcanzaba y teníamos que esperar".

Entonces les informaron que los pagos se harían en diciembre de 2024, datos que les dieron a conocer en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero hasta la fecha no les han hecho depósito alguno.

Ante la falta de respuestas, el grupo de profesores y familiares decidieron protestar este miércoles 09 de abril en la capital veracruzana.

Pidieron a la gobernadora Norma Rocío Nahle García que se investigue al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, para que se sepa en dónde quedó y a quién le dejó ese dinero de los seguros de vida.

"Que se hagan las investigaciones, ya basta de engaños", dijeron en la manifestación donde también mostraron sus pancartas con las consignas.