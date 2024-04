Cuitláhuac García busca intervenir elección, pero lo hace "sin gracia": Acosta Naranjo

Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionó el patrimonio de la candidata de MORENA a la gubernatura, Rocío Nahle.

Durante una entrevista en Xalapa, Acosta Naranjo expresó que Nahle tiene "más propiedades que un nopal", insinuando un enriquecimiento personal.

Acosta Naranjo relacionó el supuesto crecimiento patrimonial de Nahle con la protección que recibe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, criticó la actuación del presidente al proteger a correligionarios y familiares en casos de corrupción.

"Rocío Nahle tiene más propiedades que un nopal, de verdad, Rocío se ha enriquecido, no han terminado Dos Bocas, tiene más gasolina ahorita el drenaje de la Ciudad de México que Dos Bocas, es francamente una burla, pero ella sí creció en propiedades", ironizó.

INTERVIENEN LA ELECCIÓN

En relación con la intervención política en el proceso electoral, Acosta Naranjo señaló que tanto el presidente López Obrador como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, buscan influir en la elección. Sin embargo, opinó que García Jiménez lo hace "sin gracia".

Acosta Naranjo describió la actuación del presidente López Obrador como una "Chachalaca atómica", haciendo referencia al uso de recursos públicos y la figura presidencial para favorecer a ciertas candidaturas, a pesar de las reformas electorales implementadas.

Además, mencionó que López Obrador tiene cerca de 60 resoluciones de la Comisión de Quejas del INE, confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no ha atendido adecuadamente.

En cuanto a la situación en Veracruz, Acosta Naranjo destacó la constante intervención del gobernador García Jiménez en el proceso electoral. Afirmó que se busca jugar de manera desigual e impedir que los ciudadanos emitan su voto libremente, utilizando programas sociales y estableciendo acuerdos con la delincuencia organizada.

"Aquí en Veracruz Cuitláhuac no se queda atrás. Cada rato interviene e interviene. Claro, no lo hace con la misma gracia porque pues ustedes conocen a su gobernador, pero bueno, siguen con esta intención de jugar de manera dispareja, de no permitir que los ciudadanos emitan su voto sin la intervención electoral, usando los programas sociales y haciendo acuerdos peligrosos con la delincuencia organizada", añadió.

Acosta Naranjo enfatizó la importancia de la participación ciudadana como antídoto frente a cualquier intento de imposición por parte del poder presidencial, subrayando que la participación de los ciudadanos es fundamental para garantizar la democracia.