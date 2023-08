Cuitláhuac dice a Amigos de Marcelo que funcionarios de Veracruz sí pueden apoyar a Sheinbaum

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que funcionarios con rangos menores a secretarios y subsecretarios sí pueden mostrar su apoyo por candidatos a elección popular, siempre y cuando sea en horarios no laborables y sin usar recursos públicos.

Luego de que los llamados "Amigos de Marcelo" denunciaron el acarreo de funcionarios en favor a la aspirante a la candidatura de MORENA a la presidencia, Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal dijo que su Gabinete está cumpliendo con el pacto de unidad del partido.

"Nosotros hemos cumplido, me comprometí públicamente. Firmamos un documento en el que el Gabinete y yo aquí lo extendí a subsecretarios", observó.

Cabe señalar que señalaron a trabajadores del DIF, entre otras dependencias, como responsables de trasladar a funcionarios a mítines, aunque García Jiménez aclaró que las restricciones para dichas actividades sólo se aplican a secretarios y subsecretarios.

PUEDEN HACER "COOPERACHA"

García Jiménez añadió que los funcionarios estatales pueden realizar cooperaciones para viajar a mítines, aunque primero deben de contar con el permiso correspondiente.

"No se puede imponer. A lo que sí yo observé que, aunque no les puedo decir qué hacer en cuestiones o sus afinidades políticas, pero que no involucraran recursos públicos. Organízate con quien gustes, puedes invitar a quien gustes, pueden echar la coperacha.

"Los demás nada más hacer la observación de no utilizar recursos públicos y si en un día laboral lo deciden y solicitar su permiso correspondiente, marcar pues la diferencia que entes hacían".

Añadió que la lucha de la Cuarta Transformación lleva 20 años con recorridos en todo el país, de ahí que la organización ciudadana es fundamental.