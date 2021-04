Cuestionan viabilidad de regreso a clases en UV, ante riesgo de contagios

El secretario general del Sindicato de Académicos de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), Enrique Levet Gorozpe, consideró que se debe tener una estrategia que impida que con el regreso a clases presenciales se pueda dar un incremento de contagios de Covid-19, pues aun cuando los maestros estén vacunados, los jóvenes estarían en riesgo.

Expuso que se tendrá que ver cómo transcurre el proceso de vacunación para todos los trabajadores de la Universidad Veracruzana, aunque algunos ya fueron vacunados por tener más de 60 años.

"Sin embargo, hay muchos maestros jóvenes que no están vacunados y un tema importante que deben tener previsto las autoridades es que los jóvenes que asistirían a clases en todo caso, también estuvieran protegidos por la vacuna porque de otra manera se podría generar un contagio entre los jóvenes", dijo.

Expuso que si no se pone especial atención en esto, cuando los estudiantes regresen a sus casas estarían en riesgo de contagiar a sus familiares lo que es delicado.

"Es importante revisarlo, estudiarlo, y contemplar que es muy riesgoso la concentración de muchas personas en un lugar como es el caso particular la Universidad Veracruzana, los salones de clases, tendría que verse de manera integran un esquema que pudiera garantizar que no se previera un contagio masivo que provocara un incremento en los contagios aquí en el estado de Veracruz", abundó.

Refirió que es un tema que se debe poner sobre la mesa y hacer un estudio claro de cuál sería la estrategia a implementar cuidando la salud de todos. Propuso que podría ser un esquema híbrido para que no todos regresen a clases, sino que se continúe con las clases virtuales.

Asimismo, advirtió que, si no existe la garantía de que no se pudiera generar un contagio masivo, los maestros, no estaríamos en la disposición de asistir a clases.

Refirió que se está haciendo el trabajo a distancia con mucho interés pues los maestros han estado trabajando y colaborando para cubrir sus programas educativos "y ese mecanismo tendría que seguirse a menos que no se planteara una estrategia muy bien definida en donde los maestros no protestaran para poder asistir",

Expuso que el sindicato que encabeza buscará que el riesgo y el resguardo de la integridad y salud de los compañeros no se vea afectada.