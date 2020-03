Cuenta Veracruz con pruebas suficientes de COVID-19: CGJ

Hasta este 26 de marzo el estado tenía 116 casos sospechosos según la Secretaría de Salud Estatal, pero ese número estará variando





El estado de Veracruz tiene la capacidad para aplicar las pruebas de detección de COVID-19, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien precisó que en este momento cuentan con tres mil 500 de estas.

En conferencia de prensa refirió que hasta este 26 de marzo el estado tenía 116 casos sospechosos de coronavirus según la Secretaría de Salud Estatal, pero ese número estará variando.

Agregó que se reservaron "a no gastar tanto" en los sospechosos "si no hay tantos síntomas", o son considerados así solo por haber viajado.

"Nosotros modificamos un poquito cómo catalogar al sospechoso con la finalidad de sugerirle confinamiento independientemente si era positivo o no, o incluso si tenía síntomas porque estamos en la etapa en la que todavía es posible hacer eso; al no tener casos de tercera generación y todavía, me parece, ninguno de segunda generación han sido casos importados", dijo.

García Jiménez apuntó que a algunas personas consideradas como casos sospechosos se les está pidiendo el confinamiento y a los que tienen síntomas claros se les toma la muestra, además de que se está tratando de atender los casos que pueden ser positivos y se pueden agravar.

Subrayó que la entidad está en un nivel de la pandemia de coronavirus donde se puede "discernir", aunque seguramente llegará el momento en que no podrá ser posible y cambiarán la forma de aplicación de las pruebas.

"Cuando un caso es sospechoso de inmediato se busca acelerar su prueba, el proceso de la prueba para que de inmediato sepamos cuáles son las cualidades de confinamiento o seguimiento", añadió.